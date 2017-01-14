فيديو.. غينيا بيساو تحبط مخطط الجابون بتعادل مثير في إفتتاح أمم أفريقياالسبت، 14 يناير 2017 08:14 م
قتل منتخب غينيا بيساو أحلام أصحاب اﻷرض الجابون بتعادل مثير بهدف لكل منهما في الدقيقة الأخيرة من المباراة الإفتتاحية ﻷمم أفريقيا 2017 بنسختها الحادية والثلاثين.
افتتح التسجيل في اللقاء الجابوني بيير أوباميانج في الشوط الثاني من اللقاء في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل مارينهو سواريز لغينيا بيساو بضربة رأس قاتلة بالدقيقة 90.
ساد اللقاء أداءاً متوسطاً من الفريقان وتبادلا الهجمات وان كان المنتخب الغيني اﻷخطر على مرمى الجابون.
وشهد اللقاء مشاركة نجم الأهلي السابق والمحترف بالدوري الصيني الحالي ماليك إيفونا، وفشل في تسجيل الأهداف وخرج قبل نهاية المباراة
وتحسن أداء المنتخبين في الشوط الثاني ونجح أوباميانج نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني وقائد المنتخب الجابوني في انتزاع هدف التقدم لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 52 .
وعاند الحظ منتخب غينيا بيساو في النصف الثاني، في مقابل استسلام المنتخب الجابوني في نهاية اللقاء للهجوم الغيني الذي أسفر عن تعادل مثير في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
وشهد اللقاء مشاركة نجم الأهلي السابق والمحترف بالدوري الصيني الحالي ماليك إيفونا، وفشل في تسجيل الأهداف وخرج قبل نهاية المباراة
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