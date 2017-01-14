7 أسباب لتهرب زوجك من ممارسة الجنس!السبت، 14 يناير 2017 08:17 م
هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الزوج للتهرب من العلاقة الحميمية مع زوجته بخلاف الخيانة أو فقدان الشعور بالإعجاب تجاه الزوجة، أهمها:
ممارسة العادة السرية
فقد يميل بعض الرجال لإشباع رغباتهم ذاتياً عن طريق العادة السرية أو مشاهدة الأفلام الإباحية بدلاً من بذل مجهود مضاعف مع الطرف الآخر، لأن ذلك يكون أكثر سهولة ويزيد من شعورهم بالإمساك بزمام الأمور ، فإذا كنتِ تشعرين بأنك زوجك يلجأ لهذين البديلين عوضاً عن علاقتكما الحميمية، تحدثي معه عن أهمية هذه العلاقة لسعادتكما الزوجية ولكن تخيري الوقت الملائم للحديث، ولا ضير من مداعبة قضيبه بيديك أحياناً أثناء العلاقة الحميمية إذا كان ذلك يشعره بالإثارة والرضا وتذكري أيضاً أن لجوءه لهذه البدائل قد يرجع إلى فقدانه الشعور بالارتباط بك وربما لانشغالك عنه وتفاصيل حياته واهتماماته.
الشعور بالتعب والإرهاق
فالعلاقة الحميمية تستلزم مزاجاً جيداً واستعداداً جسدياً لدى طرفيها لذا من المهم التأكد من تخير الأوقات الملائمة لطلبها أو المبادرة إليها.
الشعور بالألم
مثل المعاناة من آلام الظهر أو الرقبة أو المفاصل أو غيرها مما قد لا يؤهله لأي نشاط جسماني يتطلب مجهوداً مثل العلاقة الحميمية. أفضل ما يمكن تقديمه في هذه الأحوال هو تدليكاً رقيقاً لا يستهدف الإثارة الجنسية لمكان الألم، والانتظار ليوم أو بضعة أيام حتى يزول الألم ويبادر هو إليك.
إدمان العمل
أحياناً ما ينشغل الرجل بمستقبله المهني لدرجة تجعله لا يفكر في العلاقة الحميمية وينصرف عنها. إذا كان زوجك كثير الانشغال بالعمل والمستقبل، حاولي متابعة أهم أخبار وتطورات عمله للحفاظ على التواصل بينكما، واطلبي منه أن يخصص ساعة واحدة لكما معا يومياً أو أمسية واحدة أسبوعياً لا يشغلكما فيها أي شيء عن الاستمتاع ببعضكما البعض.
الغضب
المشاحنات والمشكلات الزوجية عادة ما يمتد أثرها إلى الفراش. إذا كنتما على خلاف أو تشاجرتما الليلة الماضية، توقعي أن يدفع ذلك زوجك لإعطاء ظهره لعلاقتكما الحميمية. الحل يكمن هنا في استعادة التفاهم والود بينكما.
القلق تجاه أداءه الجنسي
فالخوف من ضعف الانتصاب ومشكلات القذف الناتجة عن الضغط العصبي ومشكلات الحياة اليومية أو تقدم السن، قد يدفع زوجك للعزوف عن العلاقة الحميمية. في هذه الحالة، قد يكون من المفيد تهيئة الأجواء الرومانسية الملائمة للعلاقة الحميمية والحديث عما يقلقه، ولكن في الوقت المناسب. إذا كانت هذه المشكلة ترجع إلي تقدم زوجك عمرياً، حاولي بطريقة غير مباشرة الحديث عما يمتعك في علاقتكما الحميمية باستثناء الايلاج، مثل القبلات والتلامس والمداعبة بوجه عام، فذلك قد يعطيه المزيد من الثقة للاقتراب منكِ مجدداً أو يشجعه للجوء لطبيب إذا لزم الأمر.
الملل
يتسرب أحياناً إلى العلاقة الحميمية بسبب تكرار نفس الوضعيات والحركات مراراً وتكراراً أو بسبب اكتفاء الزوجة بمبادرة الزوج إليها. لا تخجلي من المبادرة إلى زوجك وحاولي التعرف منه على ما قد يرغب في تجربته أثناء العلاقة الحميمية ويعد التغيير في المظهر الخارجي من الأمور المنعشة للرغبة الجنسية لدى الزوجين.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
ضبط 3 من قيادات الإخوان بالبحيرة متهمين بالتحريض على العنف
تمكنت مباحث البحيرة من ضبط 3 من جماعة الإخوان، المطلوبين من النيابة العامة للتحقيق معهم فى اتهامات بالتحريض على العنف والتظاهر بدون تصريح. كانت حملة أشرف عليها ...Sat, 14 Jan 2017 12:14:02 GMT