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السبت 14 يناير 2017 08:33 مساءً
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باريس سان جيرمان يهزم رين بهدف "صفقته" الجديدة
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يهزم رين بهدف "صفقته" الجديدة

السبت، 14 يناير 2017 08:44 م

حقق باريس سان جيرمان فوزًا غاليًا خارج الديار على مضيفه رين بهدف مقابل لا شئ فى المباراة التى أقيمت اليوم, ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدورى الفرنسى الممتاز لكرة القدم ” الليج آ”.

وسجل هدف فريق العاصمة الفرنسية جوليان دراكسلر فى الدقيقة 39 من زمن أحداث اللقاء، الصفقة الجديدة للبارييسيين.

بهذه النتيجة, رفع سان جيرمان رصيده إلى 42 نقطة فيما توقف رصيد رين عند 28 نقطة.

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