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وصول جثامين الإماراتيين ضحايا هجوم قندهار إلى أبوظبي
مطار ابوظبي

وصول جثامين الإماراتيين ضحايا هجوم قندهار إلى أبوظبي

السبت، 14 يناير 2017 08:00 م

وصلت إلى مطار البطين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم /السبت/ طائرة تابعة للقوات المسلحة الإماراتية تقل جثامين ضحايا الانفجار الإرهابي الذي استهدف البعثة الإماراتية الإنسانية في مقر والي قندهار بأفغانستان قبل أيام.

وأكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) - أن الإمارات العربية المتحدة لن تحيد عن طريقها في خدمة الإنسانية، مشددا على أن مبادئ مد يد العون والمساعدة هي ركن ثابت من أركان دولة الإمارات منذ تأسيسها.

وأفادت القناة بأن اللجنة المتخصصة في تحديد الجثامين لم تتمكن من التوصل إلى جثة القتيل الخامس محمد علي زينل البستكي، نظرًا لتواجده في قلب مكان التفجير الإرهابي.

يذكر أن الإمارات نعت، يوم الثلاثاء الماضي، خمسة من موظفي الإغاثة الإماراتيين الذين قضوا في انفجار بمدينة قندهار جنوبي أفغانستان، “حينما كانوا يقومون بأعمال إنسانية وتعليمية وتنموية”.

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