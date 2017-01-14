مع التقدم التكنولوجي، يزداد عدد المهام التي يمكن أن تقوم بها الهواتف الذكية، لكن في بعض الأحيان تحتاج إلى ملحقات وإضافات خارجية للقيام بمهام جديدة.

هناك صناعة كاملة تقوم على إضافة الملحقات إلى هذا الهاتف الذكي الذي بجيبك، رغم أن مجموعة كبيرة منها ليست ضرورية للحياة اليومية، لكن غالباً ما تكون ممتعة وبها من الإبداع ما يكفي لجعلها تستحق الاقتناء، بالنسبة لقطاع غير قليل من الناس، لا يوجد جهاز يحظى بملحقات مثل تلك التي يحظى بها الآي فون، لذا إليكم القليل من ملحقات جهاز “آبل” الرائد التي سنستمتع بها، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن موقع Business Insider” وهي مصورة بالترتيب:

1- فلاش الكاميرا الخارجي

إذا وجدت فلاش الآي فون الخاص بك أقل من المطلوب، فستساعدك Concepter بواسطة جهاز iBlazer 2، إذ يتصل هذا الجزء عن طريق البلوتوث ويتكامل بشكل جيد مع الكاميرا على نظام iOS، كل ما عليك هو أن توجّه الكاميرا وتلتقط.

يفعّل الفلاش عن طريق اللمس مرتين على ظهره، ويمكنك التحكم في ضوء 2 iBizar ودرجة حرارته وتشغيل الجهاز نفسه، فيما يقول مخترعو جهاز iBizar 2 إن الضوء الناتج عنه يمكن مقارنته “بضوء فلاش صغير، ولكنه قوي”، لذا سيمدك iBizar 2 بضوء أقوى بكثير من الضوء الناتج من فلاش كاميرا الآيفون العادية، متاح على موقع Amazon بسعر 55.61 دولار (Conceptor iBizar 2 Led Wireless Flash)

2- زر التصوير المنفصل

إذا كنت تسعى لحماية هاتفك، أو لاستعادة الذكريات أيام كاميرات التصوير القديمة، فعليك إذاً التفكير في SNAP! PRO الذي تنتجه شركة Bitplay، تُصنع هذه الحافظة من مادة ممتصة للصدمات؛ حتى تساعد على حماية الآي فون من جميع مخاطر قوانين الطبيعة، ويعمل زر التصوير مع تطبيق الكاميرا العادي، كما يمكّنك SNAP! PRO من الإمساك بهاتفك بطريقة جيدة، ومن المفترض أن يساعدك على تقليل عدد الصور غير الواضحة، متاح على موقع Amazon بسعر 43.99 دولار (bitplay SNAP! PRO)

3- عدسة كاميرا منفصلة

إذا تحدثنا عن العدسات المتغيرة، فإن شركة Loha Life’s solution تمنحك الفرصة لالتقاط الصور المكبرة، وذات الزوايا الكبيرة، مع الاحتفاظ بمستوى عالٍ من التفاصيل التي لا يمكن لكاميرا الآيفون العادية مجاراته.

تعد هذه العدسات جديدة على سوق الملحقات، ولكنها تحصد الكثير من التقييمات الممتازة على موقع أمازون، وتأتي بضمان مدى الحياة، كما تعمل مع هواتف الأندرويد أيضاً، متاحة على موقع Amazon بسعر 17.99 دولار (LOHA Premium Camera Lens)

4- جهاز تحليل النفس

ننتقل إلى شيء قد يساعد رجال الشرطة في عملهم، وهو جهاز تحليل النفس المحمول BACtrack، إنه بالضبط ما تفكر فيه: جهاز تستخدمه لمعرفة مدى ثمالة الشخص الواقف أمامك، وتظهر نتائجه لا سلكياً على هاتفك iOS أو أندرويد، متاح على موقع Amazon بسعر 99.99 دولار (BACtrack Mobile Smartphone Breathalyzer)

5- مقياس شدة الرياح

إذا كنت في حاجة لمعرفة سرعة الرياح الحالية، فيمكنك الحصول على مقياس محمول بين أمتعتك؛ إذ يمكنه أن يقيس سرعة الرياح في وقتٍ قصير وبنتائج دقيقة، وفي الواقع ستجد مجموعة قليلة من الناس الذين يهتمون بمثل هذه القطعة؛ مثل لاعبي الطائرات الورقية، ولكن وجود بعض الملحقات المتخصصة على منصة شعبية للهواتف لن يسبب أي ضرر، ويبدو أن جهاز Yellow Jacket من إنتاج شركة Weather Flow هو الأفضل إن كنت تبحث عن شيء مثل هذا.

إذ تقول تقييمات المستخدمين إنهم سعداء جداً بهذا الجهاز، على الرغم من ذلك كتب أحدهم أنه لم يعمل على هاتفه الآيفون 6 بلس، وهو شيء يجب أخذه في الاعتبار، متاح على موقع Amazon بسعر 29.05 دولار (Yellow Jacket ABM-100 Anemometer)

6- الشاحن الخطاف

إليك ملحق NomadClip المجاز من MFi، وهو خطاف يسمح لك بالحفاظ على كل مفاتيحك، لكنه أيضاً يحتوي على شاحن مثبت ينتهي بكابل USB، يسمح لك بشحن الآي فون ، وتوصيله على الكمبيوتر لنقل البيانات منه وإليه، متاح على موقع Amazon بسعر 29.99 دولار. (NomadClip Carabiner Clip)

7- لوحة المفاتيح الافتراضية

لن نتظاهر بأن لوحة المفاتيح الافتراضية أكثر دقة وملائمة من استخدام لوحة مفاتيح تقليدية تتصل بالبلوتوث؛ لأنها بالفعل ليست كذلك، لكنها بكل بساطة شكلها أجمل بكثير، لوحة مفاتيح QWERTY هي أحد مشاريع شركة Cellulon’s Epic، ويمكن أن تظهر على أي سطح مستوٍ، وعلى الرغم من كونها ليست بسرعة الأزرار العادية، فإنها تعمل فعلاً كما هو معلن عنها.

إذا كنت لا تخطط لاستخدام الآي فون (أو أي جهاز يتفق معها) لعمل جاد، ولكنك تريد أن تبهر أي شخص بجوارك، فهذه هي خيارك الأول، متاحة على موقع Amazon بسعر 54.99 دولار (Cellulon EPIC Ultra-Portable Keyboard)

8- حلول التخزين

من المتعارف عليه أن Apple ترفض أي كارت ذاكرة إضافي يعمل على الآي فون، ما قد يجعل الاحتفاظ بالصور والفيديوهات والملفات الأخرى أمراً مرهقاً بمرور الوقت، لذا يتجه بعض الناس إلى cloud بعد انتهاء السعة التخزينية.

وإذا كنت تفضل ألا تضع ثقتك في بعض شركات الخدمات، فإليك iXpand من شركة Sandisk؛ وهي عبارة عن فلاشة مثبت بها كابل آيفون وآخر USB، وبها يمكنك أن تنقل أي شيء من جهازك الذي يعمل بنظام iOS، ثم تضعها في جهاز يدعم USB أو العكس، وعلى مرة واحدة، دون الحاجة للمزيد من الخطوات الغير مهمة، متاحة على موقع Amazon بسعر 59.99 دولار (SanDisk Flash Drive 64gb)

9- مثبت كهربي

إذا كنت تريد أن تحصل على فيديو انسيابي على متن سفينة غير مستقرة، فسوف يجعل هذا المحرك الكهربائي الأمر ممكناً، إذ يعتمد هذا الجهاز على محركات تقوم بضبط حركات الكاميرا تلقائياً بطريقة انسيابية، عكس الحركات المتوترة لأيدينا.

يحتوي المثبت الذي أنتجته شركة LanParte على محركين يمنحان تثبيتاً في 3 أبعاد. لذا، لا يهم لأي درجة ستنحني أو تتحرك أو تميل، سيكون الفيديو انسيابياً، الشكوى الرئيسية من المستخدمين على Amazon لم تكن متعلقة بالجهاز نفسه، ولكنها كانت أن هذا الجهاز لا يعمل سوى مع الأجهزة الخفيفة مثل الآيفون وكاميرا GoPro، لذلك إذا كنت تبحث عن مثبت يصلح للهاتف والكاميرا DSLR، فعليك البحث في مكان آخر، متاح على موقع Amazon بسعر 239 دولاراً (LanParte 3-Axis Handheld Gimbal)

10 جهاز مراقبة معدل ضربات القلب

إذا كنت لا تريد أن تضع كل مالك في سوار لياقة، أو ساعة أبل، فعليك النظر بعين الاعتبار لهذه الساعة من Scosche، تستخدم هذه الساعة البلوتوث وتقنية أخرى تدعى ANT+، وتعمل مع تطبيقات اللياقة الموجودة على الهاتف، وتوصل معلومات؛ مثل: عدد السعرات الحرارية التي حرقتها، ومعدل ومسافة وسرعة آخر جولة ركضتها.

بوجود بطارية تدوم 8 ساعات، يمكن لسوار Scosche الاستمرار طوال التمرين، كما يمكنه تحمل الركض تحت المطر؛ بفضل خاصية مقاومة الماء بعمق 1 متر، وربما تكون الميزة التالية هي الأفضل؛ إذ يبقى الجهاز متصلاً بالهاتف على بعد 100 قدم، وهذا يعني أنك لست مضطراً إلى حمل الهاتف أثناء أداء التمارين التي تعتمد على وزن الجسم، متاح على Amazon بسعر 59.99 (Scosche Rhythm+ Heart Rate Monitor Armband)