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على جمعة لمحرمي الموسيقى:"اللى زهقان من حياته لن يعطلنا"
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية

على جمعة لمحرمي الموسيقى:"اللى زهقان من حياته لن يعطلنا"

السبت، 14 يناير 2017 08:21 م

علق الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، على من يقولون أن صوت المرأة عورة، قائلاً: “هم ضد الحياة ولا يعرفون فقه حب الحياة ويتعاملون مع الدنيا باعتبارها دنيئة ولابد من محاربتها والتخلص منها”.

وأردف “جمعة” خلال حواره اليوم، السبت، عبر فضائية “cbc”، أن دراسة علم الموسيقى لا شيئ فيه وأول من درست علم الموسيقى بمصر كانت درية فهمى فى عهد الخديوى عباس عندما ذهبت إلى فرنسا، وألفت بعد ذلك 3 مؤلفات فى النغم الموسيقى وفلسفة ما وراء النغم الموسيقى”.

وفى السياق ذاته شدد مفتى الجمهورية الأسبق على أن الغناء “صوتاً” حسنه حسن وقبيحه قبيح، وتابع: “واللى زهقان من حياته لن يعطلنا”.

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