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البشير يجري عملية بالقلب.. والسيسي يطمئن عليه هاتفيًا
السيسي وعمر البشير

البشير يجري عملية بالقلب.. والسيسي يطمئن عليه هاتفيًا

السبت، 14 يناير 2017 07:45 م

جرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت ، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، للاطمئنان على صحة سيادته بعد إجرائه لعملية قسطرة استكشافية بالقلب، حيث أعرب السيد الرئيس عن تمنياته للرئيس البشير بموفور الصحة، وللشعب السوداني الشقيق بالخير والتقدم والرخاء.

ومن جانبه أعرب الرئيس البشير خلال الاتصال الهاتفي ، عن تقديره للفتة الرئيس مؤكداً خصوصية العلاقات التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.
كما تناول الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل على تعزيزها والارتقاء بها في كافة المجالات، بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والسودان على المستويين الرسمي والشعبي.

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