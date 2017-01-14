يجعلك الشعور بالرضا عن نفسك جذاباً للآخرين، عندما تحب نفسك، تصير الحياة أقل إرهاقاً والعلاقات أسهل وأكثر عفوية.

لا تقضي وقتك في الشك فيما يفكر فيه الآخرون عنك ووضعك في مختلف علاقاتك، عندما تمتلك قوة داخلية في أعماقك، يكون بإمكانك التكيف بسلاسة مع التقلبات التي لا مفر منها في العلاقات، وفيما يلي خمس طرق تجعل أي شخص أكثر جاذبية، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:

1. لا تكن جاداً تماماً

ليس عليك أن تكون مثالياً لتحظى بعلاقات متينة وتجد الحب في حياتك، في الواقع، النقص هو ما يجعل الناس أكثر راحة، في معظم الأوقات ومع معظم الناس، لا تمثل المشاعر السلبية التي يكنها لك الآخرون إهانة لشخصيتك.

لا تعطِ اهتماماً زائداً إلى تلك الإهانات، لا تلق بالاً للأشياء الصغيرة، عندما تواجه انتقادات معقولة أو غير معقولة، انظر ما إذا كان بإمكانك أن تضحك من نفسك أو أن تلقى مزحة عن الأمر، في النهاية، ليس الآخرون هم من يقومون بتعريفك أياً كان ما يقولون.

2. افعل الصواب على أي حال

إن كنت تعاني من فقدان الثقة بالنفس، ربما السبب هو أنك تسعى لنيل استحسان الآخرين، وأنك تتطلع سراً إلى نيل الثناء، والشعور بالانتماء، وبأنك تفعل الصواب، لن يفيدك السعي لجلب استحسان الآخرين. في الواقع هو علامة على انعدام الأمان، افعل الشيء الصحيح لنفسك وللآخرين وللمجتمع ككل، كن كريماً مع الأشخاص الموجودين في حياتك ومع أولئك الأقل مالاً، واستمع إليهم، وادعمهم، وامنحهم اهتمامك، وانظر ما إذا كان هذا سيجلب لك الاستحسان.

3. عش لنفسك

يتمتع الأشخاص الذين يمتلكون هدفاً ومعنى بالجاذبية لأنهم ينضحون بالقوة، مراقبتك المستمرة لآراء الآخرين فيك تضيع وقتاً ثميناً يمكن أن تقضيه في الوصول إلى ما تريد تحقيقه في الحياة.

اسأل نفسك: “ما الذي يجعلني سعيداً؟” ما الذي تريد تحقيقه في هذه الحياة؟ ما الذي يجلب لك الشعور بالسعادة والرضا؟ تجاهل ذلك الصوت في رأسك والذي يُشكك في اختياراتك، عش لأجل نفسك.

4. اختر أن تكون سعيداً

إذا كنت سعيداً، سيصل ذلك إلى الآخرين وسيشعرون بالراحة في وجودك، وإحدى الطرق لاختيار السعادة هي تطوير ناقدك الداخلي، ذلك الصوت في رأسك الذي يطلق التعليقات والأحكام.

إنها مسؤوليتك أن تعرف متى ينقلب ناقدك الداخلي عليك، ومتى تقول له “لا”، مارس الرياضة أو القراءة أو مساعدة الآخرين، افعل أي شيء، ولكن أغلق ذلك الصوت الناقد حالما تسمعه، ودائماً، اختر السعادة.

5. اعتنِ بنفسك

يبدو الأشخاص الذين يعتنون بأنفسهم أكثر جاذبية لأنهم يظهرون انضباطاً ذاتياً، يعني كونك متحكماً في نفسك أن الآخرين لا يعتبرونك عبئاً يجب عليهم الاعتناء به، يجب أن يكون الأكل الصحي، وممارسة الرياضة بشكل منتظم والاهتمام بصحتك العاطفية، جزءاً من روتينك اليومي.