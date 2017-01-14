تعرضت خادمة المهندس شريف إسماعيل للخطف أثناء خروجها لشراء المستلزمات اليومية لمنزل رئيس الوزراء، على يد أحد الذئاب البشرية. ترجع الواقعة إلى أن أحد الأشخاص من الذئاب البشرية ظل يراقبها لفترة كبيرة, والذي كان يخشى أن يتم القبض عليه من أحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة منزل إسماعيل، حتى انتهز فرصة الهدوء الذي يخيم على الشارع، وتمكن من اختطافها في سيارته التي يستقلها، وفر هاربا نحو “روكسى” بالقرب من حديقة الميريلاند، ليقوم باغتصابها، وبمجرد أن نال غرضه منها قام بسرقة ما بحوزتها من مبلغ مالي، وغويشة ذهبية.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن هناك تحقيقًا موسعًا يجرى حول تعدي سائق يعمل بإحدى شركات المقاولات الكبرى، على خادمة كانت تعمل في منزل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة النزهة، وتقوم النيابة الأن بالتحقيق في الواقعة، وتم ضبط المتهمين. وأكدت المجني عليها في المحضر الذي حمل رقم ٢١٣٤٨ جنح قسم النزهة، أنها تعرضت للتحرش الجنسي والخطف ولا يزال المحضر قيد التحقيق.

وبتكثيف التحريات، تبين أن المتهم يعمل سائقًا بإحدى شركات المقاولات، وكان يستقل سيارة صفراء اللون تحمل رقم (ط.و.د 954).