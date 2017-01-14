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بالفيديو.. نجم بروسيا دورتموند يفتتح أولى أهداف أمم أفريقيا 2017
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بالفيديو.. نجم بروسيا دورتموند يفتتح أولى أهداف أمم أفريقيا 2017

السبت، 14 يناير 2017 07:49 م
محيط - أحمد عبد الخالق

سجل اللاعب الجابوني أوباميانج هدف إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين لكرة القدم والتي تستضيفها بلادها من 14 يناير وحتى 5 فبراير.

أحرز نجم بروسيا دورتموند اﻷلماني الهدف في شباك غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية في الدقيقة 52 بعد تحويله عرضية من الناحية اليمني في الشباك.

يذكر أن المنتخبين، يلعبان ضمن المجموعة الأولى، التي تضم معهما بوركينا فاسو، والكاميرون، واللذين يلعبان في وقت لاحق من مساء اليوم.

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