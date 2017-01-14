سجل اللاعب الجابوني أوباميانج هدف إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين لكرة القدم والتي تستضيفها بلادها من 14 يناير وحتى 5 فبراير.

أحرز نجم بروسيا دورتموند اﻷلماني الهدف في شباك غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية في الدقيقة 52 بعد تحويله عرضية من الناحية اليمني في الشباك.

يذكر أن المنتخبين، يلعبان ضمن المجموعة الأولى، التي تضم معهما بوركينا فاسو، والكاميرون، واللذين يلعبان في وقت لاحق من مساء اليوم.