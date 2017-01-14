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أميرة أسبانيا تدعم الماتادور في مونديال اليد أمام تونس
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أميرة أسبانيا تدعم الماتادور في مونديال اليد أمام تونس

السبت، 14 يناير 2017 07:33 م
محيط - ايمان عبد الحميد

تحضر الأميرة كريستينا دي بروبون ابنة الملك الإسباني السابق خوان كارلوس مباراة منتخب بلادها الذي سينافس نظيره التونسي اليوم السبت في بطولة العالم لكرة اليد في دورتها الخامسة والعشرين والمقامة في فرنسا حاليا كما أكد موقع البطولة على الأنترنت.

يلتقي الفريقان اليوم بمدينة ميتز في فرنسا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

اهتمت الأميرة كريستينا باللعبة وأصبحت شغوفة ومشجعة لها منذ زواجها من اللاعب السابق إيناكي أودانجارين الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني لكرة اليد وأصبحت كريستينا تدعم منتخب أسبانيا بقوة.

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