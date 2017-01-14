تحضر الأميرة كريستينا دي بروبون ابنة الملك الإسباني السابق خوان كارلوس مباراة منتخب بلادها الذي سينافس نظيره التونسي اليوم السبت في بطولة العالم لكرة اليد في دورتها الخامسة والعشرين والمقامة في فرنسا حاليا كما أكد موقع البطولة على الأنترنت.

يلتقي الفريقان اليوم بمدينة ميتز في فرنسا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

اهتمت الأميرة كريستينا باللعبة وأصبحت شغوفة ومشجعة لها منذ زواجها من اللاعب السابق إيناكي أودانجارين الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني لكرة اليد وأصبحت كريستينا تدعم منتخب أسبانيا بقوة.