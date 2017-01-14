البريمييرليج.. أرسنال يسحق سوانزي.. وستوك يكتسح سندرلاندالسبت، 14 يناير 2017 07:59 م
خاضت الفرق الإنجليزية اليوم عدة مواجهات هامة تزامنا مع انطلاق بطولة الأمم الأفريقية والتي استدعت منتخباتها العديد من اللاعبين المهمين للمشاركة في الكان 2017 والمقامة بدولة الجابون ووضعت بعض الأندية في مأزق الغيابات بالجولة الـ 18 من البريمييرليج.
أرسنال & سوانزي
ففي المباراة الأولى حقق أرسنال فوزاً كبيراً على نظيره سوانزي سيتي برباعية نظيفة، اليوم السبت.
أحرز رباعية أرسنال، أوليفيه جيرو ومدافعا سوانزي جاك كورك وكايل نوتون بالخطأ، وأليسكيس سانشيز في الدقائق 37 و54 و67 و73.
ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 44 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما قبع سوانزي سيتي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.
سيطر البطء الشديد على بداية المباراة، في ظل رغبة لاعبي أرسنال في الاستحواذ لتفادي مفاجأت سوانزي سيتي ومدربه الجديد.
جاء التهديد من جانب أصحاب الأرض في الدقيقة 12 بتسديدة من ركلة حرة مباشرة نفذها كيلي ناوتون، تصدى لها بيتر تشيك ببراعة.
ستوك سيتي & سندرلاند
وفي اللقاء الثاني استطاع ستوك سيتي تحقيق فوزاً عريضاً على مضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم بنفس الجولة.
وشهدت المباراة غياب المصري الشاب رمضان صبحي عن صفوف فريقه ستوك سيتي في مباراة اليوم بسبب تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا التي انطلقت اليوم بالجابون.
وسجّل أهداف ستوك سيتي النجم النمساوي ماركو أرناتوفيتش (هدفين) والمهاجم الإنجليزي المخضرم بيتر كراوتش، فيما سجّل المهاجم الإنجليزي جيرمين ديفوه هدف سندرلاند الوحيد.
فوز ستوك سيتي رفع رصيده الى 27 نقطة ليقفز للمركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي.
كريستال بالاس & ويستهام يونايتد
استمرت البداية غير الموفقة لسام الاردايس كمدرب لكريستال بالاس على ملعب ناديه القديم وست هام يونايتد إذ سجل آندي كارول هدفا مذهلا في الفوز 3-0 باستاد لندن الأولمبي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وعانى وست هام من أسبوع غير جيد، شهد رفض ديميتري باييه اللعب للنادي لكن هدف كارول في الدقيقة 79 من ركلة خلفية عقب تمريرة عرضية من ميخائيل أنطونيو، أعاد البسمة لمشجعي الفريق اللندني.
وجاء هدف كارول بعد 11 دقيقة من افتتاح سفيان فيجولي التسجيل من مدى قريب، وأكد بعدها مانويل لانتسيني انتصار وست هام بانطلاقة رائعة قبل أربع دقائق على النهاية.
وسيتحسر بالاس على إهدار جيمس تومكينز لاعب وست هام السابق فرصة سهلة والمرمى مفتوح في أخطر فرص الشوط الأول كما تركت النتيجة الاردايس بلا أي انتصار بعد أول 5 مباريات له مع الفريق.
هال سيتي & بورنموث
حقق هال سيتي، أول انتصار له بالدوري الإنجليزي، منذ نوفمبر الماضي، بعد أن سجل أبل هرنانديز هدفين، في الفوز (3-1) على بورنموث
وشهد اللقاء غياب اللاعب أحمد المحمدي لإنضمام لمنتخب الفراعنة.
وتقدم هال للمركز (18) برصيد 16 نقطة، وهو نفس رصيد كريستال بالاس، إلا أن الأخير يتقدم على هال.
واستعاد هال، عافيته عقب بداية سيئة بعد أن وضع جونيور ستانيسلاس بورنموث، في المقدمة من ركلة جزاء عقب مرور 3 دقائق.
واستمر تقدم بورنموث، حتى الدقيقة (31) بعد أن أسكن هرنانديز، الذي يخوض أول مباراة له بالدوري منذ نوفمبر الماضي، الكرة برأسه مباشرة في الشباك إثر تمريرة عرضية من أندرو روبرتسون.
وبعد أن تفوق بورنموث في المراحل الأولى من اللقاء، قلب هال الطاولة، في الشوط الثاني، بعد أن سجل هرنانديز هدف التقدم بقدمه اليسرى قبل أن يضمن الهدف الذي سجله تيرون مينجز، لاعب بورنموث في مرماه الفوز لأصحاب الأرض.
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