أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) اليوم /السبت/ مقتل 32 من القوات السورية وتنظيم “داعش” إثر هجوم شنه التنظيم على مدينة دير الزور شرق سوريا، وصفه المرصد بأنه “الأعنف” منذ سيطرة التنظيم على أجزاء واسعة من المدينة منذ عام.

وأوضح المرصد - حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية - أن القتلي هم 12 عنصرا على الأقل من القوات الحكومية، و20 مسلحا من تنظيم “داعش”، مشيرا إلى أن 6 انفجارات هزت المدينة بالتزامن مع اشتباكات بين عناصر داعش وقوات الحكومة السورية.

يذكر أن التنظيم الإرهابي يسيطر على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور ويحاصر مسلحوه أجزاء أخرى لم يتمكنوا بعد من إنهاء سيطرة القوات الحكومية عليها.

وتربط المحافظة مدينة الرقة معقل داعش في سوريا، بالأراضي التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد في العراق.