 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 06:54 مساءً
روابط سريعة
"الوزراء": إنتهاء أزمة الأدوية
رئيس الوزراء شريف اسماعيل ‎

"الوزراء": إنتهاء أزمة الأدوية

السبت، 14 يناير 2017 07:37 م


قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار لضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال هذه الفترة بتكثيف الحملات على الأسواق.

ولفت رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، لمحرري مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تكليف الحكومة بمراقبة الأسواق وضبط السلع.

وعن ملف الأدوية قال رئيس الوزراء إن الأزمة انتهت ولم يعد هناك مشكلة في الأدوية لاسيما بعد الأسعار الجديدة التي أعلن عنها وزير الصحة بالتوافق مع شركات الأدوية.

وتابع المهندس شريف إسماعيل أن الدولة تتجه لإصلاح الشركات الوطنية العاملة في مجال صناعة الأدوية وتعزيز قدراتها الإنتاجية بحيث يكون لها حصة أكبر بالسوق المصري مما ينعكس بالإيجاب على نسبة توافر الدواء

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3