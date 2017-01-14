"الوزراء": إنتهاء أزمة الأدويةالسبت، 14 يناير 2017 07:37 م
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار لضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال هذه الفترة بتكثيف الحملات على الأسواق.
ولفت رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، لمحرري مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تكليف الحكومة بمراقبة الأسواق وضبط السلع.
وعن ملف الأدوية قال رئيس الوزراء إن الأزمة انتهت ولم يعد هناك مشكلة في الأدوية لاسيما بعد الأسعار الجديدة التي أعلن عنها وزير الصحة بالتوافق مع شركات الأدوية.
وتابع المهندس شريف إسماعيل أن الدولة تتجه لإصلاح الشركات الوطنية العاملة في مجال صناعة الأدوية وتعزيز قدراتها الإنتاجية بحيث يكون لها حصة أكبر بالسوق المصري مما ينعكس بالإيجاب على نسبة توافر الدواء
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