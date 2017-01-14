حصد المتسابقون الكويتيون بنادي “باسل الصباح” الكويتي لسباق السيارات والدراجات، المراكز الأولى في الجولة الثالثة من بطولة البحرين لسباق السرعة الـ(دراج.ريس)، والتي اختتمت فجر اليوم السبت على حلبة البحرين الدولية.

وحصل المتسابقون على 14 كأسًا على صعيد منافسات السيارات والدراجات النارية في هذه البطولة، التي تعد الأقوى في مجال سباقات السرعة على مستوى المنطقة، إذ يشارك فيها نخبة من أفضل المتسابقين من أصحاب الخبرة الكبيرة فيها.

وقال رئيس اللجنة العليا لـ(دراج.ريس) بنادي “باسل الصباح” الشيخ دعيج الفهد الصباح، في تصريحات عبر الهاتف اليوم السبت، “إن التجهيز الجيد والاستعداد المدروس للفرق الكويتية كانا السبب الأساسي في تحقيق هذه النتائج الإيجابية وتشريف سمعة الكويت في هذا المحفل الإقليمي الكبير، الذي حظي بمشاركة أفضل المتسابقين في المنطقة”.

وأكد مواصلة الفرق الاستعدادات والتجهيزات الفنية والميكانيكية للبطولات المقبلة التي حرص اللاعبون على تحقيق مراكز مشرفة فيها لمواصلة تقديم الصورة الحقيقية الراقية التي وصلت إليها رياضة المحركات، وخصوصا سباقات السرعة في الكويت.

وعلى صعيد آخر، اختتمت على حلبة البحرين الدولية بطولة البحرين لـ(سوبر.بايك) بمشاركة نخبة من أفضل المتسابقين في المنطقة، بلغ عددهم أكثر من 20 متسابقا.. وتمكن المتسابقون الكويتيون من تحقيق نتائج مميزة في هذه البطولة، حيث حقق محمد الزيداني المركز الأول، ونواف الشعيبي المركز الثاني، في حين حل القطري علي الشمري بالمركز الثالث.