أعلنت مؤسسة “الفن من الناس وللناس” بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، إهداء “ملتقى الفن في الشارع” في دورته الثانية للفنان العالمي “بول كلي”.

وقال مدير المؤسسة ومنسق عام الملتقى الفني الفنان إياد عرابي إن فكرة إطلاق المبادرة تهدف إلى خلق أكبر حجم من التفاعل بين مجموعة من الفنانين الشباب، في ورشة عمل يكون الفن المصري حاضرا فيها، باعتباره التراث الذي ألهم الحداثة بقيم التجديد والتطور، مستلهمين أيضا فكر وفن “بول كلي” باعتباره أحد أهم المجددين في الحداثة الغربية.

وأضاف أن الملتقى الفني سوف يتم بالتعاون مع “معهد جوته بالقاهرة قسم الإدارة الثقافية روبرت بوش”، في محاولة لنقل الفن من قاعات العرض والمعاهد والجامعات إلى الشارع، ودمج السكان المحليين في الأحداث المحيطة بالفعاليات الفنية من خلال الملتقى الثاني “الفن في الشارع”.

وتابع الفنان إياد عرابي أن الملتقى سوف يتضمن 6 فنانين سوف يحولون أربع قرى حول محافظة الأقصر إلى مساحة للفن العام، مع الأخذ في الاعتبار المشهد المحلي، والهندسة المعمارية، وبالطبع السكان.