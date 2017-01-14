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روما تحث صلاح على الفوز بأمم أفريقيا.. شاهد
محمد صلاح1

روما تحث صلاح على الفوز بأمم أفريقيا.. شاهد

السبت، 14 يناير 2017 07:25 م
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نشر الحساب الرسمى لنادى روما الإيطالى، صورة للنجم المصرى محمد صلاح أحد لاعبيه تشجيعا له خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى الجابون.

ويستعد المنتخب الوطنى لأولى مبارياته فى كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب مالى يوم الثلاثاء المقبل 17 يناير فى تمام الساعة التاسعة مساء، ويقع منتخب مصر فى مجموعة تضم منتخبات غانا ومالى وأوغندا.

صلاح - روما

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