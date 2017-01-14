قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على اهتمام الحكومة بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار لضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى بذل جهود كبيرة خلال هذه الفترة من خلال تكثيف الحملات على الأسواق.

وفيما يتعلق بمد العراق لمصر بالمواد البترولية، قال رئيس الوزراء إن المفاوضات مع الجانب العراقى مستمرة بشأن الحصول على منتجات بترولية، حيث تدرس حاليا الشروط الخاصة بعمليات التوريد من الجانب العراقى.

وقال رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، إن مشاركته فى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم السبت والذى ضم مجموعة من الوزراء تضمن تكليفات الرئيس بضرورة ضبط الأسواق.

وتابع: لم تعد هناك مشكلة فى الأدوية خاصة بعد الأسعار الجديدة التى أعلنها وزير الصحة، مؤكدا اتجاه الحكومة نحو الإصلاح خاصة للشركات الوطنية العاملة فى مجال صناعة الأدوية وتعزيز قدراتها الإنتاجية بحيث يكون لها حصة أكبر بالسوق المصرى مما ينعكس بالإيجابية على توافر الدواء.

وأكد رئيس الوزراء أن الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار والحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وبعث رئيس الوزراء برسالة طمأنة للمواطنين بأن الفترة القادمة ستشهد تدفق المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن وارداتنا من السلع بدأت فى التناقص خلال الفترة الماضية، الأمر الذى سيعطى الفرصة للتوسع فى الصناعات الوطنية.