حقق المنتخب السلوفيني لكرة اليد فوزاً مثيراً على نظيره الأيسلندي في لقاءهم اليوم السبت بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة بنتيجة 26-25 .

تنافس الفريقان حتى نهاية اللقاء الذي شهد ندية وإثارة كبيرة وتبادلا السيطرة على مجريات اللعب، والهجوم القوي على المرميين ليحسم المنتخب السلوفيني، المباراة لصالحه في النهاية، بفارق هدف واحد فقط.

أنهى المنتخب السلوفيني، الشوط الأول لصالحه (11-8)، لكن أداء نظيره الأيسلندي، تحسَّن بشكل أكبر في الشوط الثاني ليقلص الفارق، وإن انتهى اللقاء لصالح المنتخب السلوفيني أيضًا.

ومني المنتخب الأيسلندي بالهزيمة الثانية على التوالي في البطولة حيث استهل مسيرته في البطولة بالهزيمة (21-27) أمام نظيره الإسباني أمس الأول الخميس.