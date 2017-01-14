الآثار تنفى اختفاء "خاتم ملكي" من المتحف المصري بالتحريرالسبت، 14 يناير 2017 07:19 م
نفت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، ما تردد مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية من اختفاء خاتم ذهبي ملكي تم اكتشافه في منطقة خشم الكلب بأبو رواش من المتحف المصري بالتحرير .
وأوضحت رئيس القطاع فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم السبت، انه في عام 2002 ، خلال الاحتفال المئوي للمتحف المصري ، تم تنظيم معرض مؤقت للاثار في إطار الاحتفالية ، وبناء عليه تم اختيار مجموعة من القطع الاثرية من مخازن المتحف المصري ومخازن اخرى منها سقارة والهرم وكان من بين تلك القطع ذلك الخاتم الذهبي الملكي والذي لم يعرض بذلك المعرض مع بعض القطع الاثرية الأخرى.
وأضافت أن تلك القطع الاثرية التي تم استعارتها من مخازن اخرى تم إضافتها وتسجيلها بسجلات المتحف المصري التي تم توزيعها على الأقسام طبقا للفترة التاريخية والبعض الاخر تم حفظه داخل صناديق ببدروم المتحف .
واشارت الى انه خلال الفترة الماضية جاء الى المتحف احد الاثريين الدارسين لدراسة هذا الخاتم ، و طلب امناء المتحف مدة زمنية لانشغالهم في العديد من اللجان ، ليتمكنوا من فتح الصندوق الذي يوجد به القطع الاثرية والخاتم وإخراجه من البدروم للدارس ، موضحة انه بناء على ذلك ترددت العديد من الافتراءات والاتهامات بضياع ذلك الخاتم على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية ، ولذلك تم تشكيل لجنة من مديرة المتحف وأمناء المتحف وتم فتح الصندوق والتقاط بعض الصور للخاتم لوقف تلك الادعاءات الباطلة .
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