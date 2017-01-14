يشارك منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الجابون العام الحالي، اشترك المنتخب في الأمم الأفريقية أول مرة عام 1968 وتعد هذه المشاركة الـ 17 للمنتخب في البطولة، وقد حمل المنتخب اللقب مرة واحدة فقط عام 1990 وفاز بالمركز الثاني عام 1980 والمركز الثالث مرتين عام 1984 و1988. تم تأسيس منتخب الجزائر عام 1962 وانضم للاتحاد الأفريقي عام 1963 ثم انضمامه للفيفا عام 1964، ظهر المنتخب الجزائري في بطولة الأمم الأفريقية 16 مرة لعب خلالهم 64 مباراة فاز بـ 22 مباراة 22، تعادل في 18 مباراة وخسر 24 مباراة.

ينافس المنتخب الجزائري ضمن المجموعة (ب) المكونة من الفرق الأربعة: السنغال، تونس، زيمبابوي، على أن يتأهل أول وثان كل مجموعة.

تضم قائمة المنتخب الجزائري 31 لاعبا أهمهم:

رياض محرز: جناح جزائري يلعب حاليا في نادي ليستر سيتي الإنجليزي حصل على أفضل لاعب من الاتحاد الأفريقي عام 2016 كما حصل على أفضل لاعب في إنجلترا لنفس العام

اسلام سليماني: مهاجم جزائري يلعب حاليا غي نادي ليستر سيتي الإنجليزي، فاز سليماني بالكرة الذهبية الجزائرية لسنة 2013.

ياسين براهيمي: لاعب خط وسط جزائري يلعب حاليا في نادي بورتو البرتغالي ويعد براهيمي أول عربي يسجل ثلاثية في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

فوزي غلام: مدافع أيسر جزائري يلعب حاليا في نادي نابولي الإيطالي.

والحارس مليك عسلة الذي يلعب في نادي شبيبة القبائل الجزائري.

وتعد فرقة الجزائر أقوى فرقة في مجموعتها ومشرحة لترأس المجموعة والتأهل، ستلتقي الفرقة في أولى مبارياتها مع فرقة زيمبابوي يوم 15 يناير الحالي الموافق الأحد.