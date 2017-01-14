رحبت مارتا رويدس منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان بإعلان الأمس حول تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان .

وذكر بيان وزعه مكتب تنسيق الشئون الانسانية للشرق الأوسط /أوتشا / اليوم السبت ، أن هذا القرار هو تقدير للخطوات التي اتخذتها حكومة السودان خلال الأشهر الأخيرة في عدد من المجالات الهامة، لذا، تهنئ المنسق المقيم للشؤون الإنسانية حكومة، وشعب السودان على القيام بتلك التدابير التي أدت إلى تحسين العلاقات بين السودان، والولايات المتحدة الأمريكية وهي تشمل قرارات رئيسية من شأنها تسهيل جهود الجهات الفاعلة الإنسانية في تقديم المساعدات للمحتاجين في الأشهر القادمة.

وأوضحت أن هذا القرار يوفر أرضية صلبة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد وأن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل الدعم الممكن لحكومة السودان للتأكد من أن هذا التطور يلبي احتياجات، وتطلعات شعب السودان على المستويين القومي، ودون القومي.