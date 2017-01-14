أكثر من 300 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإبتدائيةالسبت، 14 يناير 2017 06:42 م
أدى 303 آلاف و31 من طلاب الشهادة الإبتدائية اليوم /السبت/ امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإبتدائية ببعض المحافظات، وتفقد عدد من المحافظين ووكلاء وزارة التربية والتعليم، اللجان وسير الامتحانات، وأنها في مستوى الطالب المتوسط والاطمئنان بتوفير كافة وسائل الراحة والأمن داخل وخارج اللجان..فيما تبدأ غدا الأحد ببعض المحافظات امتحانات الشهادة الابتدائية.
ففي قنا، قال المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان إن 55 ألفا و861 تلميذا وتلميذة أدوا امتحاناتهم داخل 748 لجنة موزعة على 9 إدارات تعليمية بمراكز المحافظة، فيما بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الصفين الأول والثاني الإعداديين 107 آلاف و374 تلميذا وتلميذة في 492 لجنة.
وأكد الهجان أن هناك تنسيقا بين الأجهزة التنفيذية ممثلة بالمحافظة ومديريتي التربية والتعليم والصحة ومديرية أمن قنا لتأمين لجان الامتحانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو يسوده الهدوء والأمان.
وفي الدقهلية، أدى 107 آلاف و708 تلاميذ وتلميذات أمام 1106 لجان على مستوي المحافظة، وتستمر الامتحانات 5 أيام.
وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة علي عبد الرؤوف بأن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن الكتب المدرسية المقررة، موضحا أنه يتم متابعة الامتحان من خلال القيادات التعليمية بالمديرية والإدارات بجميع أحياء ومدن ومراكز المحافظة لضمان توافر الانضباط و تأمين اللجان وأيضا توفير الرعاية الطبية والهدوء ومنع الغش.
وفي بني سويف، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ثروت عبد العزيز بأن 56 ألف طالب وطالبة أدوا امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي في مادة اللغة العربية أمام 438 لجنة على مستوى المحافظة.
وأشار إلى أنه تم إصدار تعليمات مشددة بضرورة الانضباط والدقة في توزيع الأسئلة، وتوفير سبل الراحة للطلاب، مؤكدا تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات.
وفي الغربية، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم الشناوي عابد بأن 83 ألفا و462 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الابتدائية، مشيرا إلى أنه تم توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ باللجان والمتابعة المستمرة لسير الامتحانات بالإضافة إلى تامين اللجان من الخارج بالتنسيق مع مديرية الأمن.
وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق أي شكوى من امتحان الشهادة الابتدائية لمادة اللغة العربية، وجاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط .
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