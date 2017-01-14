تعتزم بلدية بكين إنفاق أكثر من 18.22 مليار يوان (2.6 مليار دولار أمريكي) لمكافحة تلوث الهواء في العاصمة الصينية خلال عام 2017.

وقال رئيس لجنة الإصلاح والتنمية في البلدية لو يان “إن بكين خفضت استخدام الفحم بمقدار مليوني طن العام الماضي، موضحا أن نحو 700 قرية تابعة للبلدية ستتحول من استخدام طاقة الفحم إلى الطاقة النظيفة خلال العام الجاري، وسيتم تقليل إجمالي استخدام الفحم في العاصمة بنسبة 30% ليصل إلى 7 ملايين طن، فضلا عن سحب 300 ألف سيارة قديمة بشكل تدريجي، كما سيتم إغلاق 500 مصنع ملوث للبيئة، وتطوير 2560 مصنعا آخر للوصول إلى المعايير الأفضل في حل مشكلة التلوث”.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية الصينية، كانت سلطات بلدية بكين قد أعلنت منذ نحو أسبوع تشكيل قوة خاصة من الشرطة تكون مسئولة عن الحفاظ على البيئة في أحياء العاصمة، التي يبلغ عددها 16 حيا، متعهدة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة مشكلة التلوث الهوائي في العام الجديد.