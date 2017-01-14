 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 06:57 مساءً
روابط سريعة
رجل لزوجته:" أنت طالق".. وعلى جمعة:"الطلاق لم يقع"
الشيخ علي جمعة

رجل لزوجته:" أنت طالق".. وعلى جمعة:"الطلاق لم يقع"

السبت، 14 يناير 2017 07:09 م

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن كلمة “أنت طالق” من الرجل لزوجته فى حالة الغضب دون نية الانفصال لا تقع ولا شئ فيها، مشدداً على ضرورة ألا يعود الرجل لحماقاته وغضبه.

جاء ذلك رداً على أحد السائلين ببرنامج “والله أعلم” المذاع عبر فضائية “cbc”، عندما قال:” أنا من كام يوم رميت اليمين على زوجتى ومش عارف أردها ..وهى حامل”، فقال له المفتى الأسبق :” ماذا قلت لها”، فرد “أنت طالق”.

واصل الدكتور على جمعة، حديثه مع السائل قائلاً:”هل كنت تعنى عندما قلت لها أنت طالق أنها هتنفصل عنك تماماً ؟..وهل كان فى نيتك الانفصال؟”، فرد السائل “لا”، فاستكمل “جمعة” قائلاً:” إذاً الطلقة دى تعتبر كناية، لأنها نطقت غلط وهى مازالت زوجتك ..وتوقف عن غضبك وحماقاتك”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3