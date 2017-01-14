قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن كلمة “أنت طالق” من الرجل لزوجته فى حالة الغضب دون نية الانفصال لا تقع ولا شئ فيها، مشدداً على ضرورة ألا يعود الرجل لحماقاته وغضبه.

جاء ذلك رداً على أحد السائلين ببرنامج “والله أعلم” المذاع عبر فضائية “cbc”، عندما قال:” أنا من كام يوم رميت اليمين على زوجتى ومش عارف أردها ..وهى حامل”، فقال له المفتى الأسبق :” ماذا قلت لها”، فرد “أنت طالق”.

واصل الدكتور على جمعة، حديثه مع السائل قائلاً:”هل كنت تعنى عندما قلت لها أنت طالق أنها هتنفصل عنك تماماً ؟..وهل كان فى نيتك الانفصال؟”، فرد السائل “لا”، فاستكمل “جمعة” قائلاً:” إذاً الطلقة دى تعتبر كناية، لأنها نطقت غلط وهى مازالت زوجتك ..وتوقف عن غضبك وحماقاتك”.