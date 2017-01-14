في افتتاحية أمم أفريقيا الكاميرون وبوركينا فاسو منافسة نحو اللقب الخامس أو الفوز الأول

يلتقي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة كلا من منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو في ثان مباريات الجولة الإفتتاحية بالمجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية الـ 31 المقامة بالجابون2017.

ويدخل “أسود الكاميرون” هذه المباراة بطموح تحقيق الفوز في رحلة خطف اللقب الخامس في تاريخهم فيما يدخل المنتخب البوركيني اللقاء بحثاً عن اسقاط غريمهم لأول مرة في تاريخ مواجهاتهم وحصد الثلاث نقاط.

ويعتبر المنتخب الكاميروني أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، حيث يبحث أسود الكاميرون عن اللقب للمرة الخامسة في تاريخهم والاقتراب من منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بسبعة ألقاب.

يبدأ منتخب الأسود البطولة القارية ويمتلك 4 ألقاب حصدها أعوام 1984 و1988 و2000 و2002، ويسعى المنتخب الكاميروني لتحقيق بطولته الخامسة رغم الغيابات الكثيرة التي يعاني منها.

خاض المنتخبان أربع مواجهات سابقة وجها لوجه، كانت واحدة منها في كأس أمم أفريقيا عام 1998 وتفوقت الكاميرون حينها بهدف نظيف، كما تغلب الأسود الخضر على بوركينا فاسو في مواجهتين وديتين وحدث التعادل في مباراة ودية واحدة.

على الجانب الآخر يشارك منتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم للمرة السابعة في تاريخه حيث كان أبرز أنجاز حققه في البطولة نسختي 1984 و1998 بالحصول على المركز الرابع.

ورغم الغيابات العديدة التي يعاني منها المنتخب الكاميروني، لكنه سيعتمد على اللاعبين الموجودين وعلى رأسهم، نجم بشكتاش التركي فينسنت أبو بكار.

ويعتمد بشكل كبير المنتخب البوركيني على لاعب ألميريا الإسباني جوناثان زونغو.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم البلد المستضيف، الجابون، وغينيا بيساو، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بالبطولة.