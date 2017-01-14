في افتتاحية أمم أفريقيا
الكاميرون وبوركينا فاسو منافسة نحو اللقب الخامس أو الفوز الأولالسبت، 14 يناير 2017 07:12 م
يلتقي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة كلا من منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو في ثان مباريات الجولة الإفتتاحية بالمجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية الـ 31 المقامة بالجابون2017.
ويدخل “أسود الكاميرون” هذه المباراة بطموح تحقيق الفوز في رحلة خطف اللقب الخامس في تاريخهم فيما يدخل المنتخب البوركيني اللقاء بحثاً عن اسقاط غريمهم لأول مرة في تاريخ مواجهاتهم وحصد الثلاث نقاط.
ويعتبر المنتخب الكاميروني أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، حيث يبحث أسود الكاميرون عن اللقب للمرة الخامسة في تاريخهم والاقتراب من منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بسبعة ألقاب.
يبدأ منتخب الأسود البطولة القارية ويمتلك 4 ألقاب حصدها أعوام 1984 و1988 و2000 و2002، ويسعى المنتخب الكاميروني لتحقيق بطولته الخامسة رغم الغيابات الكثيرة التي يعاني منها.
خاض المنتخبان أربع مواجهات سابقة وجها لوجه، كانت واحدة منها في كأس أمم أفريقيا عام 1998 وتفوقت الكاميرون حينها بهدف نظيف، كما تغلب الأسود الخضر على بوركينا فاسو في مواجهتين وديتين وحدث التعادل في مباراة ودية واحدة.
على الجانب الآخر يشارك منتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم للمرة السابعة في تاريخه حيث كان أبرز أنجاز حققه في البطولة نسختي 1984 و1998 بالحصول على المركز الرابع.
ورغم الغيابات العديدة التي يعاني منها المنتخب الكاميروني، لكنه سيعتمد على اللاعبين الموجودين وعلى رأسهم، نجم بشكتاش التركي فينسنت أبو بكار.
ويعتمد بشكل كبير المنتخب البوركيني على لاعب ألميريا الإسباني جوناثان زونغو.
يذكر أن المجموعة الأولى تضم البلد المستضيف، الجابون، وغينيا بيساو، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بالبطولة.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
ضبط 3 من قيادات الإخوان بالبحيرة متهمين بالتحريض على العنف
تمكنت مباحث البحيرة من ضبط 3 من جماعة الإخوان، المطلوبين من النيابة العامة للتحقيق معهم فى اتهامات بالتحريض على العنف والتظاهر بدون تصريح. كانت حملة أشرف عليها ...Sat, 14 Jan 2017 12:14:02 GMT