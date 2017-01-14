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ضبط شبكة تمرير مكالمات دولية في شقة بالإسكندرية
شقة فتاة عربة البضائع التي تسلمتها من وزير الإسكان ‎

ضبط شبكة تمرير مكالمات دولية في شقة بالإسكندرية

السبت، 14 يناير 2017 06:39 م

داهمت قوات الأمن بالإسكندرية شقة سكنية يستخدمها شخصان في مجال تمرير المكالمات الدولية بدون ترخيص بما يضر بالاقتصاد القومي.

وردت معلومات لضباط مباحث الإسكندرية، بإشراف مدير مباحث المدينة اللواء شريف عبد الحميد، بقيام مدير شركة “المصطفى للمقاولات” يدعى “محمد م.”، 42 عاما، ومحاسب يدعى “طارق ح.”، 50 عاما، بإدارة شبكة لتمرير المكالمات الدولية بدون تراخيص من الجهات المختصة في شقة بشارع نادي الجمرك ما يضر بالاقتصاد القومي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بالشقة وبحيازتهما 3 أجهزة كمبيوتر و7 أجهزة حديثة تستخدم في تمرير المكالمات الدولية و4 أجهزة راوتر و200 ألف كارت شحن للشبكات الثلاث و5 هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، وتم التنسيق مع مباحث التليفونات والشركة المصرية للاتصالات.

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