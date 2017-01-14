أعلنت مجموعة “أوريجين” البحرينية أن محافظة المحرق ستستضيف مهرجانا عالميا للغذاء في مارس القادم، ستقام خلاله أطول مائدة في العالم.

وقالت المجموعة في بيان اليوم السبت، إن المهرجان يهدف لكسر الرقم القياسي لأطول مائدة في العالم المسجل بموسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، باسم دولة الكويت وتليها ألمانيا”.

وأضافت أن المهرجان، الذي سيكون بالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية في البحرين، سيقام في حديقة الأمير خليفة في 25 مارس القادم، مشيرة إلى أن طول المائدة سيتجاوز 250 مترا.

وأوضحت المجموعة أن المائدة ستضم أشهر المأكولات العالمية والمحلية، فيما من المتوقع حضور ما لا يقل عن 10 آلاف شخص من البحرينيين والمقيمين والسياح.