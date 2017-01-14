غنت الإعلامية لميس الحديدي، أغنية “بلاش وبلاش وبلاش”، خلال لقائها في برنامج “من الدوبلكس”، مع الدمية “أبلة فاهيتا”، التي غنت دويتو معها، وتعتبر هذه الأغنية الجديدة الأولى في مشوارها الفني.

وتعبر خلال الأغنية عن حرية المرأة في اتخاذ ما تراه مناسبًا في أمور حياتها الشخصية والزوجية، حيث غنت قائلة: “أنا حرة أتجوز أخلع أفسخ ومن غير راجل أعيش.. أنا ست لكن مصرية جامدة متخافش عليا في البيت في الشغل شطارة والله أنا زيي مفيش.. أنا بـ100 راجل وفي الشغل هزار لا لأ مفيش”.

يذكر أن لميس الحديدي أعلنت خلال الحلقة أنها ستحاول الدخول لمجال الفن