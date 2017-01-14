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عمرو موسى : دول العالم تعلم جيدا ما الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب
عمرو موسى

عمرو موسى : دول العالم تعلم جيدا ما الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب

السبت، 14 يناير 2017 06:29 م
أ ش أ

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن دول العالم تعلم جيدا ما الذي تقوم به مصر لمواجهة الارهاب، وإن عقد مؤتمرات لمواجهة التطرف والإرهاب أمر غير مرتبط بتوقيت معين.

وأضاف موسى -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت خلال مشاركته في مؤتمر “الأمن الديموقراطي في عصر التطرف والعنف” الذي ينظمه مركز دراسات السلام والتحول الديموقراطي التابع لمكتبة الإسكندرية- أنه في الوقت الذي ينعقد فيه هذا المؤتمر في مصر توجد مؤتمرات أخرى تنعقد في دول أخرى بالعالم في نفس الموضوع أو بشأن موضوعات سابقة.

وتابع أن دول العالم معبأة ضد الإرهاب وتعلم جيدا ما الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب، ومدى التهديد الإرهابي لمصر، وأن الإرهاب لا يواجه بأسلوب “رصاصة برصاصة فقط”، إنما بالتفاهم مع العقل ومخاطبة العقل والضمير ونشر المعرفة والتعليم، سواء على المدى المتوسط أو البعيد.

وقال موسى “إن وسائل نشر المعرفة أصبحت كثيرة ومتنوعة، من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها، وهي الأمور التي يستخدمها المتطرفون لنشر أفكارهم السوداء، وهي الوسائل التي يجب استخدامها بقوة في المرحلة الحالية والقادمة وتنشر من خلالها المعرفة الصحيحة والتفسيرات السليمة”.

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