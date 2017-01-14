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أمم أفريقيا.. ظهور متميز لـ"أكون" بافتتاح الكان وغياب للجماهير
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أمم أفريقيا.. ظهور متميز لـ"أكون" بافتتاح الكان وغياب للجماهير

السبت، 14 يناير 2017 06:36 م
محيط - أحمد عبد الخالق

انطلقت بطولة الأمم الأفريقية 2017 منذ قليل بلقاء الجابون البلد المضيف وغينيا بيساو في أولى لقاءات المجموعة الأولى بالمسابقة والتي ستستمر من اليوم 14 يناير وحتى 5 فبراير المقبلة.

وأقيم حفل بسيط في افتتاح البطولة بمشاركة المغني الغربي الشهير “أكون”والنيجيري دافيدو، والتنزاني بونجو فلافا، ومشاركة بعض الفقرات الموسيقية على أرضية الملعب الذي تزين بالطابع الأفريقي بالعاصمة ليبرافيل.

وشهد الحفل غياب كبير للجماهير التي لم تزحف لمشاهدة حفل الإفتتاح.

ويلتقي عقب المباراة كلاً من منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو ضمن لقاءات نفس الجولة.

ويعود المنتخب المصري للمشاركة في البطولة بعد غياب ثلاث سنوات متتالية، حيث يقع في المجموعة الرابعة بصحبة غانا وأوغندا ومالي.

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