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رد داعية إسلامي علي متصلة:" ولادي سرقوني"
مال - سرقة

رد داعية إسلامي علي متصلة:" ولادي سرقوني"

السبت، 14 يناير 2017 06:19 م

 
اشتكت متصلة تدعى “رابحة”، من أبنائها بسبب إقدامهم على سرقة أموالها وذهبها، مضيفة: “أولادي سرقوني وأشك في واحد منهم علشان بيشتمني ويبهدلني”.

ومن جانبه علق الدكتور أشرف الفيل، من علماء الأزهر الشريف، خلال برنامج “فتاوى”، المذاع على قناة “الحياة”، قائلًا: “قولي حسبي الله ونعم الوكيل..لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين”، لافتًا إلى أنه من المحرج أن تحرر الأم محضرا في قسم الشرطة تتهم فيه أبناءها بسرقتها، مؤكدًا أن الابن العاق للوالدين سيرى ذلك في حياته.

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