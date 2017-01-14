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ضخ 2034 طنا من المواد البترولية
خط انبيب - بترول

ضخ 2034 طنا من المواد البترولية

السبت، 14 يناير 2017 06:06 م

قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة قنا علي محمود جابر اليوم إنه تم ضخ 1373 طنا من المواد البترولية بمختلف أنواعها بالمستودع الرئيسي ومحطات الوقود بالمحافظة، بالإضافة إلى وصول 661 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط .

وأوضح جابر - في تصريح اليوم /السبت/ - أنه تم ضخ 973 طنا من السولار و200 طن من بنزين 80 و200 طن من بنزين 92، ووصول 661 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط، مؤكدا توافر اسطوانات البوتاجاز بمختلف المستودعات علي مستوي المحافظة .

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