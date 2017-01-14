 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 05:24 مساءً
روابط سريعة
هشام عبد الله ينقلب علي مرسي: لا يصلح لإدارة "سوبر ماركت"
هشام عبد الله

هشام عبد الله ينقلب علي مرسي: لا يصلح لإدارة "سوبر ماركت"

السبت، 14 يناير 2017 05:51 م

 
تداول نشطاء فيديو للفنان هشام عبد الله، الهارب بتركيا، والذي يقدم برنامجا على قناة «وطن» الإخوانية والناطقة بلسان جبهة القائم بأعمال المرشد «محمود عزت»، وهو يهاجم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضح عبد الله، خلال المقابلة التي روجتها حسابات إلكترونية، مناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية، أن مصر أكبر من جماعة الإخوان ورئيسها «المهزوز»، حسب وصفه، مشيرا إلى أن مرسي لا يصلح حتى لإدارة «سوبر ماركت» وليس بلد بحجم مصر.

واعتبر الفنان الذي غيبته السياسة عن مصر والوسط الفني، النائب العام الأسبق، طلعت عبد الله، والذي عينه مرسي خلفا للمستشار عبد المجيد محمود، الذي تمت إقالته وعاد بحكم قضائي، «نائب عام ملاكي» لا يمتلك ذرة من شرف القضاء، في ظل صمته على أخونة الدولة، واستمرار حبس معتقلي ثورة 25 يناير في السجون.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3