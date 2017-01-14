

تداول نشطاء فيديو للفنان هشام عبد الله، الهارب بتركيا، والذي يقدم برنامجا على قناة «وطن» الإخوانية والناطقة بلسان جبهة القائم بأعمال المرشد «محمود عزت»، وهو يهاجم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضح عبد الله، خلال المقابلة التي روجتها حسابات إلكترونية، مناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية، أن مصر أكبر من جماعة الإخوان ورئيسها «المهزوز»، حسب وصفه، مشيرا إلى أن مرسي لا يصلح حتى لإدارة «سوبر ماركت» وليس بلد بحجم مصر.

واعتبر الفنان الذي غيبته السياسة عن مصر والوسط الفني، النائب العام الأسبق، طلعت عبد الله، والذي عينه مرسي خلفا للمستشار عبد المجيد محمود، الذي تمت إقالته وعاد بحكم قضائي، «نائب عام ملاكي» لا يمتلك ذرة من شرف القضاء، في ظل صمته على أخونة الدولة، واستمرار حبس معتقلي ثورة 25 يناير في السجون.