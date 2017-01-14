تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من نظيره النيجيري محمد بوهاري، تتناول سبل تعزيزعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات .

قام بتسليم الرسالة المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيري وزيرة البيئة السابقة أمينة جيه محمد،خلال استقبال الرئيس السيسي لها اليوم السبت ، وذلك بحضور مساعد أول الرئيس النيجيري لشئون العلاقات الدولية أحمد الرفاعى.

وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن المبعوثة النيجيرية نقلت للرئيس السيسي تحيات الرئيس النيجيري محمد بوهارى، وسلمته رسالة منه تتناول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أشارت المسئولة النيجيرية إلى أهمية التنسيق بين البلدين في ظل القواسم والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين وعلى رأسها الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي رحب بالمسئولة النيجيرية ، وطلب منها نقل تحياته للرئيس “بوهارى” والشعب النيجيري، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الأفريقيين، مؤكداً حرص مصر على التنسيق المستمر مع نيجيريا في ظل دور الدولتين في القارة الأفريقية والمسئولية الملقاة على عاتقيهما فى هذا الإطار.

وأشارالمتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي حرص خلال اللقاء على توجيه التهنئة لأمينة جيه محمد بمناسبة تعيينها نائبةً لسكرتير عام الأمم المتحدة الجديد، حيث أكد الرئيس أن هذا الاختيار يمثل فخراً للقارة الأفريقية بأكملها وللمرأة الأفريقية والمسلمة بصفة خاصة، معربا عن تطلع مصر للتعاون معها ودعمها بشكل كامل للاضطلاع بمهام منصبها الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك سبل تدعيم العمل الأفريقي المشترك، على ضوء قرب انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في نهاية الشهر الجاري في أديس أبابا، حيث تم التطرق إلى سبل تدعيم العمل المؤسسي الأفريقي خاصة فى إطار الاتحاد الأفريقي وسبل تطوير آليات عمله بما يعزز التنمية والاستقرار فى مختلف دول القارة.