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"مرسيدس" تتصدر مبيعات السيارات الفارهة حول العالم خلال 2016
مرسيدس

"مرسيدس" تتصدر مبيعات السيارات الفارهة حول العالم خلال 2016

السبت، 14 يناير 2017 05:22 م
وكالات

استطاعت شركة “مرسيدس بينز” الألمانية أن تتصدر مبيعات السيارات الفارهة حول العالم خلال عام 2016.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن سيارات “بي إم دبليو” فقدت تصدرت مبيعات السيارات الفارهة بعدما حافظت على موقعها المتقدم لأكثر من عقد، موضحة أن مبيعات سيارات ميرسيدس تجاوزت ما باعته “بي إم دبليو” بـ80 ألف سيارة خلال العام الماضي.

وكانت “ميرسيدس بينز” قد باعت مليونين و83 ألف سيارة حول العالم في 2016، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها حاجز المليونين، متقدمة بذلك بنحو 11.3% مقارنة بمبيعات 2015.

يشار إلي أن ألمانيا استطاعت أن تحافظ على المراتب الثلاث الأولى، بعدما جاءت شركتها “أودي” في المركز الثالث عقب بيعها مليونا و870 ألف سيارة في 2016.

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