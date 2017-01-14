برلماني:" المريض لم يرى خير من وزير الصحة"السبت، 14 يناير 2017 05:24 م
أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الدواء للمرة الثانية خلال سنة، يؤكد فشل وزير الصحة، ووجود تلاعب كبير من جانب الشركات الكبرى للأدوية، مؤكدا أن المريض لم يرى اَي خير من وزير الصحة الحالي ولابد من تغييره .
وقال الجزار في بيان له اليوم السبت، إن الوزير وعد خلال الفترة الماضية باستحالة زيادة الادوية وتراجع كالعادة عن تصريحاته، وقام بزيادة أكثر من 3الاف صنف دواء تمثل نحو 44% من الأدوية المتداولة فى مصر، مشيرا إلى أن كل وعود الوزير بتوفير الدواء اللازم مقابل زيادة الأسعار كانت وعود كاذبة، وشهدنا ذلك بعد الزيادة الأولى للأسعار.
وأشار “الجزار” إلى أن المريض سيعاني بسبب الزيادة الاخيرة في أسعار الدواء وخاصة انها زيادة تصل إلى ٤٠٪ في بعض الادوية المزمنة، وبعض الادوية زادت أسعارها بنسبة 200%، مؤكدا أن الوزير ذبح المرضى من الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات بالزيادة الاخيرة .
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوزير يقوم للمرة الثانية بزيادة أسعار الدواء بدون موافقة أعضاء البرلمان، وهو استفزاز صريح للنواب ولدورهم، مطالبًا أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة بالوقوف ضد قرار الوزير وحماية الفقراء من فشله.
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