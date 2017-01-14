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"الصحة" تبدأ غدا إرسال إخطار التسعيرة الجديدة لـ3010 صنف دواء
الدواء

"الصحة" تبدأ غدا إرسال إخطار التسعيرة الجديدة لـ3010 صنف دواء

السبت، 14 يناير 2017 05:15 م
وكالات

تبدأ الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، غدا الأحد في إرسال إخطار التسعيرة الجديدة لـ3010 صنف دواء ليبدأ التطبيق على جميع الأدوية المنتجة أو المستوردة بعد قرار لجنة التسعير الصادر الخميس الماضى.

وكانت وزارة الصحة اعلنت رسميا  الخميس ، عن تسعيرة الدواء الجديدة.

وقالت الوزارة انها اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بتسعير الدواء الجاري العمل عليها حالياً وتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية بما يضمن عدم وجود أي نواقص في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين باعتبار الدواء سلعة هامة يجب توفيرها بشكل مستقر، وقد تقدمت الشركات بقوائم الأدوية لتطبيق التسعيرة الجديدة للدواء .

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