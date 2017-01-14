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وزارة المالية تطرح غدا أذون خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه
البنك المركزى المصرى

وزارة المالية تطرح غدا أذون خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه

السبت، 14 يناير 2017 05:12 م
أ ش أ

يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الاحد نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.5 مليار جنيه .

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 266 يومًا، 5.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا.

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