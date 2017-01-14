يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الاحد نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.5 مليار جنيه .

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 266 يومًا، 5.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا.