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مليون جنيه لمشروعات جديدة للري في الوادي الجديد
وزارة الموارد المائية والري

مليون جنيه لمشروعات جديدة للري في الوادي الجديد

السبت، 14 يناير 2017 05:16 م
محيط: متابعات

وافقت وزارة الموارد المائية والري على تنفيذ مشروعات جديدة للري والآبار والمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد، باعتمادات مالية تقدر بـ47 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الري بالوادي إنه تم طرح هذه المشروعات لخدمة قطاع الري والتنمية الزراعية بالمحافظة، مشيرا إلي أنها تتضمن توريد قطع غيار لماكينات تشغيل الآبار الجوفية، ومد مواسير بلاستيك في المجاري المائية، وقنوات الري بمركزي الخارجة والداخلة، مع طرح إنشاء سور جديد لمبني إدارة الري بمركز باريس.

وأضاف أنه سيتم ضمن هذه المشروعات إقامة معمل كيمائي لتحليل المياه بمركز الداخلة، و إنشاء مأوي ” غرف” للآبار بمركز الفرافرة، مع تنفيذ نظام آلي يربط مباني الإدارات الفرعية التابعة للري مع بعضها البعض؛ لتبادل تقارير العمل للآبار الجوفية ، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال 6 أشهر عقب الانتهاء من أعمال الطرح والتنفيذ.

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