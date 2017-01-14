أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أنه تم بالتعاون مع وزارة السياحة اعتماد 52 مليون جنيه لمشروع تطوير الأهرامات، وتم توفير جزء من هذه الاعتمادات وصرف أحد المستخلصات فى إطار تطوير المنطقة.

وأوضح الوزير -خلال افتتاحه اليوم السبت دورة تدريب الأثريين بمحافظة الغربية- أنه يجري تطوير عدد من المناطق الأثرية، منها هوارة بالفيوم وكوم الشقافة وأبو مينا بالإسكندرية، وأنه سيتم توقيع 3 بروتوكولات بين الوزارة ومحافظات مرسى مطروح وبني سويف وكفر الشيخ لافتتاح 3 متاحف بها، في إطار خطة الوزارة لافتتاح 20 متحفا توقف العمل بها على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بقيام أي بعثة أجنبية أثرية تعمل فى مصر بتدريب 2 من الأثريين المصريين لرفع كفاءتهم.

بدوره، قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، إن هناك تعاونا مستمرا بين المحافظة ووزارة الآثار من أجل نشر الوعي الأثري والتعريف بقيمة الحضارة المصرية والحفاظ على الآثار الموجودة بمختلف المواقع، وأكد تفعيل دور الحياة الثقافية في المحافظة عبر رعايتها للعديد من الندوات التثقيفية وذلك بغرض إحياء المناطق الأثرية بالمحافظة وجعلها عنصر من عناصر الجذب السياحي.

وفى نهاية فاعليات الدورة تبادل محافظ الغربية ووزير الآثار الدكتور خالد العناني الدروع والهدايا التذكارية .. كما حضر فاعليات الدورة وزراء الآثار السابقين الدكتور زاهى حواس والدكتور ممدوح الدماطى والدكتور محمد ابراهيم .