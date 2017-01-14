 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 05:34 مساءً
روابط سريعة
52 مليون جنيه لتطوير الأهرامات
32651-رالى-الطيران-يحلق-فوق-الاهرامات

52 مليون جنيه لتطوير الأهرامات

السبت، 14 يناير 2017 05:14 م

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أنه تم بالتعاون مع وزارة السياحة اعتماد 52 مليون جنيه لمشروع تطوير الأهرامات، وتم توفير جزء من هذه الاعتمادات وصرف أحد المستخلصات فى إطار تطوير المنطقة.

وأوضح الوزير -خلال افتتاحه اليوم السبت دورة تدريب الأثريين بمحافظة الغربية- أنه يجري تطوير عدد من المناطق الأثرية، منها هوارة بالفيوم وكوم الشقافة وأبو مينا بالإسكندرية، وأنه سيتم توقيع 3 بروتوكولات بين الوزارة ومحافظات مرسى مطروح وبني سويف وكفر الشيخ لافتتاح 3 متاحف بها، في إطار خطة الوزارة لافتتاح 20 متحفا توقف العمل بها على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بقيام أي بعثة أجنبية أثرية تعمل فى مصر بتدريب 2 من الأثريين المصريين لرفع كفاءتهم.

بدوره، قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، إن هناك تعاونا مستمرا بين المحافظة ووزارة الآثار من أجل نشر الوعي الأثري والتعريف بقيمة الحضارة المصرية والحفاظ على الآثار الموجودة بمختلف المواقع، وأكد تفعيل دور الحياة الثقافية في المحافظة عبر رعايتها للعديد من الندوات التثقيفية وذلك بغرض إحياء المناطق الأثرية بالمحافظة وجعلها عنصر من عناصر الجذب السياحي.

وفى نهاية فاعليات الدورة تبادل محافظ الغربية ووزير الآثار الدكتور خالد العناني الدروع والهدايا التذكارية .. كما حضر فاعليات الدورة وزراء الآثار السابقين الدكتور زاهى حواس والدكتور ممدوح الدماطى والدكتور محمد ابراهيم .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3