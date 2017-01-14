القاهرة.. يبدأ رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو غدا زيارة إلى القاهرة، لمدة يومين، يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة الإرهابي وجدي غنيم و7 متهمين آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قضية اتهامهم بتأسيس لجان نوعية بمنطقة عين شمس تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب بحق مؤسسات الدولة والمواطنين.

القاهرة/باريس.. تستضيف فرنسا غدا المؤتمر الدولى لدعم عملية السلام فى الشرق الاوسط بمشاركة مصر، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتهيئة الظروف من أجل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وتسوية أقدم صراعات فى المنطقة.

القاهرة.. تستكمل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى غدا مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، فى اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

القاهرة.. تستأنف محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار عمرو عبدالملك، رئيس المحكمة، غدا نظر قضية المركب الغارق أمام سواحل رشيد، والذي راح ضحيته 203 أشخاص، والمتهم فيها 57 شخصاً.

القاهرة.. يبدأ غداً فتح باب التحويل لحاجزى الإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية)، إلى المدن الجديدة التابعة لمحافظاتهم.

القاهرة.. تبدأ الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، غدا في إرسال إخطار التسعيرة الجديدة لـ3010 أصناف دواء ليبدأ التطبيق على جميع الأدوية المنتجة أو المستوردة بعد قرار لجنة التسعير الصادر الخميس الماضى.

القاهرة.. تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي اجتماعًا غدًا مع الجمعيات الأهلية المعنية بالمنظومة الطبية، وبحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة؛ وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة مع هذه الجمعيات.

القاهرة.. تنتهى وزارة العدل غدا من ورش عمل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمنعقدة منذ 2 يناير الماضى بقاعات الوزارة بحضور عدد من كبار القضاة والمحامين وفقهاء القانون والدستور .

القاهرة.. يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 266 يومًا، 5.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا.

أسوان.. تحتفل محافظة أسوان، غداً بالعيد القومى للمحافظة، والذى يتواكب مع الذكرى 57 لوضع حجر أساس مشروع السد العالى 15 يناير 1960.

القاهرة .. تجتمع اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة غدا بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة لبحث أزمة الأسمدة وامتناع الشركات عن التوريد للجمعيات الزراعية في المحافظات وارتفاع سعر الشكارة في السوق السوداء إلى 240 جنيها، والسعي من جانب الحكومة لرفع الأسعار.

القاهرة.. يستضيف جاليري مصر بالزمالك معرض “وجوه الفيومي” للفنان عمر الفيومي، يفتتح في السابعة مساء غد بحضور لفيف من الفنانين والنقاد والجمهور.

القاهرة.. يعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، مؤتمرا صحفيا لإطلاق حملة “مصر بتناديك” للتوعية بالحقوق والواجبات في العمل، الذي يقام تحت رعاية الوزارة، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. ويقام المؤتمر فندق سونستا - القاهرة - قاعة إيزيس.

القاهرة.. ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة لمناقشة كتاب “الثقافة والمثقفون في أفريقيا” للمفكر حلمى شعراوى، بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين، وذلك فى تمام السادسة مساء غد.

القاهرة.. ينظم بيت الشعر العربي “بيت الست وسيلة” أمسية شعرية لـ 3 شعراء هم أمجد ريان وأحمد إبراهيم جاد ومحمد سالم عبادة؛ في تمام السابعة مساء غد بمقر بيت الشعر بحي الأزهر.

القاهرة.. تنظم وزارة الآثار غدا احتفالية كبرى بدار الأوبرا المصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الآثاريين الحادي عشر .

القاهرة.. يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هيثم الحاج علي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان “المحليات والتنمية”، تنظمها لجنة العلوم السياسية ومقررها الدكتور إكرام بدر الدين، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء غد بقاعة الندوات بالمجلس.

القاهرة.. يستضيف جاليري النيل بالزمالك المعرض الجديد للفنانة التشكيلية نهى ناجي في تمام السابعة مساء غد بحضور لفيف من أساتذة الفنون الجميلة والنقاد والفنانين، وبمشاركة مُحبي الفن التشكيلي، فيما يستمر عرضه حتى 7 فبراير.

القاهرة.. يقيم ديوان الخط العربي، الذى يشرف عليه الفنان والكاتب محمد بغدادى بمركز إبداع بيت السحيمى، معرضا للخط العربى بعنوان” إشراقات”، يصاحبه ندوة علمية وورش عمل لمبدعى وعشاق الخط العربى، فى تمام السابعة مساء غد، ويستمر حتى 28 يناير الجارى.

القاهرة.. يقيم صالون الجراح برئاسة الدكتور جمال مصطفى بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان” الطب والناس”، وذلك مساء غد.

القاهرة.. يعقد الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب غداً مؤتمرا صحفيا مع البعثة الإعلامية المصرية المرافقة للفراعنة فى بطولة أمم الجابون.

القاهرة.. يلتقي غدا المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ومنتخب زيمبابوي بملعب “فرانسفيل بالجابون” في اطار بطولة الامم الافريقية 2017 .

المنصورة .. ينظم قصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر ورشة تدريبية في مجال الفن التشكيلي في الرسم علي الزجاج وذلك في الحادية عشر من صباح غد بمقر القصر .

المنصورة .. يعقد بيت الثقافة بمدينة دكرنس ندوة تاريخية في (ذكري أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد ومواقفه الوطنية ) بمقر البيت وذلك في العاشرة من صباح غد، كما يعقد قصر ثقافة نجيب سرور بقرية إخطاب مركز أجا ندوة لمناقشة كتاب ( قصص الأنبياء ) وذلك في العاشرة من صباح غد بمقر القصر .