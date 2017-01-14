قام المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية اليوم السبت بزيارة مفاجئة للمنصورة، رافقه فيها المهندس جمال الشامي نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية، وذلك لمتابعة مشروعات الهيئة بالمنطقة وأعمال الصيانة التي تتم بالسكك والإشارات والمزلقانات لرفع كفاءتها ضمن خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة.

يأتي ذلك ضمن الجولات التفقدية لمتابعة حسن سير العمل في كافة مواقع الهيئة المختلفة ضمن خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، والتي تتضمن تطوير البنية الأساسية من مزلقانات ومحطات وسكك ونظم إشارات وعربات ركاب وجرارات، وذلك بهدف تحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين.

كما تفقد رئيس الهيئة عددا من المزلقانات علي خط المنصورة دمياط.. وشدد علي ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة حرصا علي أمن وسلامة مسير القطارات.