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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع.. و25 سفينة بانتظار إنهاء إجراءات الدخول
ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع.. و25 سفينة بانتظار إنهاء إجراءات الدخول

السبت، 14 يناير 2017 05:02 م
أ ش أ

دمياط في 14 يناير /أ ش أ/ قال المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ممدوح الشيطي اليوم /السبت/ إن الميناء استقبل - خلال الـ24 ساعة الماضية - 7 سفن، منها 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأضاف الشيطي - في بيان للهيئة - أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 25 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول، وفي السياق ذاته غادر الميناء 3 قطارات بحمولة 3733 طنا و116 سيارة نقل بحمولة 3756 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد القمح وصل في مخازن القطاع الخاص 107 آلاف و608 أطنان بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 104 آلاف و954 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 3 آلاف و44 طن يوريا و600 طن ملح.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء مياط أنه برغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة دمياط، فإن بوغاز الميناء مازال مفتوحا، ويتم استقبال السفن وخروجها بصورة طبيعية.

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