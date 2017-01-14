كشف برلماني بارز بلجنة القيم، عن أسماء النواب الأربعة المرشحين باللجنة على منصب وكيلي اللجنة وهما حسن بسيوني وأحمد سميح وشادي أبو العلا وأسامة راضي، بالإضافة إلى ترشح النائب إيهاب الطماوي لمنصب أمين سر اللجنة، لافتا إلى أن النواب الذين رفضوا الترشح لأي منصب داخل اللجنة واكتفوا فقط بعضويتهم هما محمد شعبان وخالد شعبان وماريان عازر وعبلة الهواري وهشام الشطوري ومحمد مجدي وأحمد بدران ومحمد عبدالواحد

ولفت المصدر، في تصريح خاص لـ”محيط”، إلي أن النائب بهاء أبو شقة سيفوز بمنصب رئيس لجنة القيم وفقا للائحة الداخلية للبرلمان بأن رئيس اللجنة التشريعية والدستورية هو رئيس لجنة القيم، مؤكدا على وجود إجماع من أعضاء لجنة القيم على انتخاب حسن بسيوني وأحمد سميح لمنصب وكيلي المجلس واختيار إيهاب الطماوي لمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.

ومن ناحيته، قال النائب محمد شعبان، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن لجنة القيم ستنعقد غدا الأحد بعد الانتهاء من انتخابات اللجنة لمنصب رئيس اللجنة ووكيليها وأمين سر، مؤكدا أنه لم يتم أي تحقيقات في الشكاوى المقدمة ضد النواب الثلاثة أسامة شرشر وإلهامي عجينة ومحمد أنور السادات حيث أن التحقيقات معهم ستبدأ عقب انعقاد أول جلسة للجنة القيم وبعد إحالة تلك الشكاوى من البرلمان للجنة.

ووجه شعبان رسالة لأعضاء لجنة القيم المرشحين لمنصب وكيلي اللجنة وأمين السر ، قائلا:” لا اتمني التنافس الانتخابي ولكن التنافس بالترشح كي يتم التوافق فيما بيننا بالمحبة بدون روح الأصوات فكلنا أصدقاء ولا يوجد مشاكل ولذلك يجب أن نجتمع ونتفق فيما بيننا ونبارك لبعض ولا داعي لاستقطاب أصوات والمنافسة.