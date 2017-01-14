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الهجان يستقبل مارثون الدراجات البخارية بمعبد «دندرة»
الهجان يستقبل مارثون الدراجات البخارية بمعبد «دندرة»

الهجان يستقبل مارثون الدراجات البخارية بمعبد «دندرة»

السبت، 14 يناير 2017 04:54 م
محيط: أحمد زكي

استقبل عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء أيمن السيسي سكرتير عام المحافظة مارثون الدراجات البخارية بـ«معبد دندرة» وسط عروض فنية من فرقة الفنون الشعبية والمزمار البلدي والخيل وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وعدد من الشباب بمديرية الشباب والرياضة وطلاب مديرية التربية والتعليم بقنا.

أوضح الهجان ان المارثون انطلق من محافظة القاهرة بالأمس مرورا بمحافظات البحر الأحمر وقنا وصولا الى محافظة الأقصر وذلك بمشاركة 30 شاب من قائدي الدراجات البخارية واشار الى انه تم تنظيم المارثون تحت اشراف نادى السيارات بالقاهرة بهدف تنشيط السياحة والالتزام بقواعد المرور وارسال رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان لافتا انه تم اختيار «معبد دندرة» لمرور المارثون به باعتباره احد المعالم الأثرية البارزة التي تتميز بها المحافظة.
 
وقدم محافظ قنا شكره للمسئولين عن تنظيم المارثون وقائدي الدراجات البخارية على دعمهم لقطاع السياحة داعيا الشباب المصري الى تبنى مثل هذه الأفكار والمبادرات بهدف استثمار اوقات الفراغ في خدمة مصرنا الحبيبة من خلال المساهمة في تنشيط السياحة لا سيما وانها تعد احد مصادر الدخل القومي للدولة.

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