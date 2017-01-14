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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى المبعوث الدولى لدى ليبيا
رئيس أركان حرب القوات المسلحة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى المبعوث الدولى لدى ليبيا

السبت، 14 يناير 2017 04:52 م
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إلتقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأعضاء اللجنة المعنية بليبيا مع المبعوث الدولى لدى ليبيا ” مارتن كوبلر ” ، حيث جرى إطلاع المبعوث الدولى على نتائج اللقاءات التى تمت بالقاهرة مع الأطراف الليبية الفاعلة حتى الآن >

كما تم بحث المستجدات على الساحة الليبية وآليات العمل لتحقيق الوفاق الليبى حول الشواغل الليبية للتطبيق العملى للإتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات وفقاً لمخرجات اللقاءات الليبية التى تمت بالقاهرة خاصة الصادرة فى بيان القاهرة الصادر يوم 13 / 12/ 2016 .

وقد أعرب مارتن كوبلر عن التقدير الخاص للجهود المصرية المبذولة فى الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب فى وجهات النظر بين الأطراف الليبية والتى تشكل خطوة هامة للتوصل إلى توافق يضمن سرعة إستعادة الأمن والإستقرار وبناء هياكل مؤسسات الدولة الليبية .

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