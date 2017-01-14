الرئيس يتسلم رسالة من نظيره النيجيري لتعزيز التعاون بين البلدين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أمينة جيه محمد، المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيرى، ووزيرة البيئة النيجيرية السابقة، بحضور أحمد الرفاعى، مساعد أول الرئيس النيجيري لشئون العلاقات الدولية.

ونقلت المبعوثة النيجيرية للسيسي تحيات الرئيس النيجيرى “محمد بوهارى” وسلمته رسالة منه تتناول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشارت المسئولة النيجيرية إلى أهمية التنسيق بين البلدين في ظل القواسم والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين وعلى رأسها الإرهاب.