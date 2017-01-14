أكد سفير مصر في الجابون أحمد بكر، أن السفارة المصرية لدى الجابون كانت قد استعدت جيدا لاستقبال بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المنتخب، في مدينة بورت جنتيل الجابونية.

ووصلت بعثة منتخب إلى مدينة بورت جنتيل الجابونية مساء أمس الجمعة، بعد رحلة استغرقت أكثر من ست ساعات على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال السفير أحمد بكر – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه ومسئولي السفارة المصرية في الجابون، حرصوا على التوجه إلى مدينة بورت جنتيل ، رغم تواجد مقر السفارة المصرية في العاصمة الجابونية “ليبرفيل”، من أجل استقبال بعثة منتخب مصر، والاطمئنان على الفريق، إلى أن تم تسكين اللاعبين والجهاز الفني في فندق الإقامة.

وأوضح بكر، أن مدينة بورت جنتيل تعد آمنة تماما، ولا يوجد أي مخاطر على منتخب مصر من الجانب الأمني، مشيرا إلى أنه تم توفير حراسات خاصة على فندق إقامة المنتخب، لتأمين بعثة منتخب مصر طوال فترة تواجدها في بورت جنتيل.

وأضاف، أن السفارة قدمت تسهيلات عديدة للمصريين الراغبين في القدوم إلى الجابون لتشجيع المنتخب الوطني، مضيفا أن السفارة ساعدت كل من أراد الحصول على تأشيرة الجابون لتشجيع منتخب مصر.

وأشار بكر إلى أن مدينة بورت جنتيل تعد ثاني أكبر المدن في الجابون بعد العاصمة ليبرفيل، مؤكدا أنها مدينة جيدة، ولكن يعيبها فقط عدم توافر الفنادق المناسبة لاستقبال حدث رياضي كبطولة الأمم الإفريقية، مؤكدا أنه سيتواجد في مباريات المنتخب بالبطولة من أجل دعم ومساندة الفراعنة في مشوار الكان .

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيستهل مشواره في كأس الأمم الإفريقية يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة منتخب مالي، ثم يلعب مع أوغندا يوم 21 يناير الجاري، على أن يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة منتخب غانا يوم 25 من الشهر الحالي.