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تأجيل محاكمة زهير جرانه في قضية "الكسب غير المشروع" إلى 19 مارس
زهير جرانه وهو بلبس السجن

تأجيل محاكمة زهير جرانه في قضية "الكسب غير المشروع" إلى 19 مارس

السبت، 14 يناير 2017 04:46 م
أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، تأجيل محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانه، إلى جلسة 19 مارس المقبل، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بأكثر من 18 مليون جنيه.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال جرانه إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن أسند إليه حصوله لنفسه ولغيره من أفراد أسرته، على كسب غير مشروع خلال الفترة من ديسمبر 2005 وحتى يناير 2011 ، مستغلا في ذلك صفته الوظيفية كوزير للسياحة في ذلك الوقت، بأن حصل لنفسه على مبلغ 18 مليونا و 956 ألف جنيه.

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